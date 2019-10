Roma, Fazio duro: «Anche i tedeschi sorpresi del rigore. Abbiamo gli arbitri contro!»

Il difensore giallorosso, Federico Fazio, ha commentato con parole molto dure l’arbitraggio del fischietto scozzese Collum

C’è grande rabbia tra i giocatori della Roma per l’epilogo di Roma-Borussia Gladbach. A esternare questa rabbia ci ha pensato Federico Fazio ai microfoni di RomaTv

«Lo abbiamo visto tutti, anche loro erano sorpresi del rigore, l’arbitro aveva la vista libera, tutti hanno visto che non era rigore, lui aveva il dubbio e noi glielo abbiamo detto. Ormai siamo abituati agli episodi degli arbitri contro di noi, ci stanno facendo molti danni quest’anno, sia in casa che fuori. Contro il Cagliari c’era il Var e non ci hanno convalidato il gol. Oggi lui (l’arbitro, ndr) era due metri di fronte alla palla e ha visto bene che ha preso in faccia Smalling, non sarebbe cambiato niente col Var. Abbiamo giocato bene lottando con cattiveria, attitudine e voglia di vincere, peccato che non abbiamo potuto vincere, dobbiamo pensare alla prossima partita»