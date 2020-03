Roma Femminile, coach Bavagnoli: «Ora alziamo l’asticella»

Roma femminile, parla coach Bavagnoli: «Siamo diventate più squadra, ci serve quello step per raggiungere i traguardi»

Quello della Roma femminile è un progetto portato avanti con voglia dalla società giallorossa. Settimana dopo settimana i risultati si vedono sempre più, grazie anche al minuzioso lavoro di Betty Bavagnoli. L’allenatore della squadra capitolina ha parlato al sito ufficiale:

«Abbiamo cercato di alzare la qualità. Dal punto di vista della squadra a questo punto della stagione posso dire che il miglioramento che mi piace più sottolineare è che siamo diventate più squadra. La Roma sta capendo che è il momento di acquisire la mentalità di un gruppo di primo livello. Lavoriamo tanto sulle lacune tecniche, tattiche e fisiche, ma quello che fa la differenza è la testa, nello sport e nella vita. Le ragazze stanno capendo che c’è bisogno di fare uno step in più per raggiungere i traguardi che ci siamo prefissati. Niente e nessuno ci vieta di puntare a vincere, ma per provarci, dobbiamo sapere che c’è sempre bisogno di alzare l’asticella ed è un passaggio che va fatto con la testa».