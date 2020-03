Roma femminile, tre giocatrici in isolamento precauzionale: il motivo

Roma femminile, Bartoli, Giugliano e Bonfantini in isolamento domiciliare a scopo precauzionale: ecco il motivo

Elisa Bartoli, Manuela Giugliano e Agnese Bonfantini sono state messe in isolamento domiciliare a scopo precauzionale dalla Roma femminile. Le tre giocatrici della squadra giallorossa potrebbero essere state a contatto con un soggetto contagiato dal Coronavirus durante l’Algarve Cup.

Nessuna delle tre sembra aver avuto un contatto diretto e per tale motivo non c’è attualmente la presenza di sintomi. Sono in constante contatto col club per monitorare le condizioni.