Roma Fiorentina 2-0: cronaca e tabellino

Allo stadio Olimpico, la 6ª giornata di Serie A 2020/21 tra Roma e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

La Roma supera la Fiorentina con un risultato ‘all’inglese’; 2-0. Un gol per tempo, apre Spinazzola al 12′, chiude i conti Pedro al 70′. La Viola bene per 10′ poi, una volta subito il gol dello svantaggio, perde consistenza e sicurezza, finendo per soccombere con una rete in contropiede nata da un calcio d’angolo a favore. Nella ripresa Iachini prova anche il tiplo centravanti ma nessuno riesce seriamente ad impensierire Mirante. Questi tutti gli episodi del match:

Sintesi Roma Fiorentina 2-0 MOVIOLA

90’+4′ Fischio finale La Roma supera 2-0 la Fiorentina all’Olimpico.

90’+3′ Occasione Dzeko Bruno Peres sfonda a destra, al centro per Dzeko che calcia troppo centrale e Dragowski para.

90’+1′ Ammonito Cristante Entrata in ritardo e con il piede a martello di Cristante che rimedia il giallo.

90′ Recupero Il quarto uomo segnala 4′ di recupero.

89′ Sostituzione Roma Fuori Veretout, dentro Kumbulla.

88′ Espulso Martinez Quarta Entrata dura del difensore viola che prende con il piede a martello sulla tibia Dzeko; non ha dubbi Orsato, rosso diretto.

82′ Doppia sostituzione Fiorentina Fuori Amrabat e Ribery, dentro Duncan e Cutrone.

80′ Occasione Kouamé Cross dalla destra di Lirola, svetta Kouamé, para Mirante.

79′ Sostituzione Roma Fuori Pellegrini, dentro Cristante

72′ Doppia sostituzione Roma Fuori Pedro e Karsdorp, dentro Carles Perez e Bruno Peres.

70′ GOL ROMA 2-0 Contropiede nato da un calcio d’angolo completamente sbagliato di Biraghi, Veretout riparte da sinistra, sventaglia su Dzeko che allarga su Mkhitaryan; l’armeno crossa rasoterra a centro area dove sbuca Pedro sul secondo palo e da due passi insacca.

67′ Sostituzione Fiorentina Fuori Callejon, dentro Kouamé.

66′ Infortunio Veretout Contatto tra Ribery e Veretout, il romanista resta a terra al limite dell’area, la Fiorentina prosegue l’azione finché il pallone non sbatte proprio sull’uomo a terra e Orsato ferma il gioco.

63′ Occasione Mkhitaryan L’armeno parte palla al piede dalla sinistra, entra in area ma all’ultimo Lirola devia la palla in angolo.

57′ Sostituzione Fiorentina Fuori Bonaventura, dentro Vlahovic.

55′ Proteste Roma Bonaventura allarga il braccio e prende in pieno Pellegrini; per Orsato non c’è nulla.

52′ Proteste Roma Pasticcio difensivo, ne approfitta Pellegrini che entra in area sulla pressione di Caceres e va giù; per Orsato non c’è niente ed anzi il microfono dietro la porta cattura le parole dell’arbitro: “Stanno correndo e si prendono dentro”

50′ Ammonito Lirola Lo spagnolo entra fuori tempo con la gamba alta su Spinazzola; giallo inevitabile.

46′ Inizio secondo tempo Nella Fiorentina fuori Castrovilli e dentro Pulgar.

45′ Fine primo tempo Orsato manda negli spogliatoi dopo soli 15” di recupero.

44′ Rischio Castrovilli Il centrocampista pugliese, già ammonito, stende Mkhitaryan dopo che questi aveva già giocato il pallone; Orsato si mostra d’animo pio e tiene in tasca il secondo cartellino giallo.

37′ Miracolo Dragowski Milenkovic non lascia un palla comoda al portiere, recupera Spinazzola che la mette al centro, Dzeko arma il sinistro di Karsdorp che spara ma Dragowski dice di no e si ripete sul tentativo di tap-in di Mkhitaryan.

33′ Ammonito Veretout Il francese si fa rubare palla da Ribery che si invola, l’ex della gara insegue ed infine atterra l’ex Bayern; giallo anche per lui.

32′ Ammonito Castrovilli Il centrocampista viola atterra Pedro sulla trequarti, Orsato sventola il cartellino giallo.

28′ Proteste Roma Corner dalla sinistra di Pellegrini, la spizza Mancini e poi c’è un possibile tocco di mano a centro area di Caceres, Orsato fa chiaramente segno che si è trattato di braccio attaccato al corpo.

24′ Ammonito Dzeko Il bosniaco sgambetta da dietro Lirola, Orsato commina il primo cartellino giallo della partita.

23′ Occasione Dzeko Corner dalla destra di Pellegrini, svetta Dzeko a centro area, la schiaccia a terra ma Dragowski si supera.

18′ Occasione Pedro Dzeko lavora un gran pallone centralmente, scarica a destra per l’accorrente Pedro che prova il sinistro a giro sul palo lungo; fuori di poco.

12′ GOL ROMA 1-0 Rinvio lungo di Mirante, in due vanno a saltare con Dzeko, la palla passa per Spinazzola che ha metà campo da attaccare, rientra sul destro, salta Caceres e spiazza Dragowski con un destro rasoterra.

7′ Punizione Fiorentina Fallo di Ibanez su Callejon; punizione centrale dai 25 metri, va Biraghi con il mancino ma trova la barriera.

3′ Infortunio Mancini Gioco interrotto da Orsato perché Mancini lamenta dolore al polso destro; nulla di grave, l’ex Atalanta può ripartire.

2′ Ancora Castrovilli Ribery se ne va a sinistra, serve Castrovilli che mette al centro un traversone rasoterra, Smalling sparecchia l’area di porta anticipando Callejon.

1′ Occasione Castrovilli Brutta palla persa da Veretout al limite dell’area, recupera Callejon, la sfera arriva al centrocampista pugliese che calcia a lato.

1′ Fischio d’inizio Orsato dà l’inizio alle ostilità all’Olimpico.

Roma Fiorentina 2-0: risultato e tabellino

MARCATORE: 12′ Spinazzola, 70′ Pedro (R).

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp (dal 72′ Bruno Peres), Veretout (dall’89 Kumbulla), Pellegrini (dal 79′ Cristante), Spinazzola; Pedro (dal 72′ Carles Perez), Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Paulo Fonseca.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Milenkovic, Caceres; Lirola, Amrabat (dall’82’ Duncan), Bonaventura (dal 57′ Vlahovic), Castrovilli (dal 46′ Pulgar), Biraghi; Ribery (dall’82’ Cutrone), Callejon (dal 67′ Kouamé). Allenatore: Giuseppe Iachini.

ARBITRO: Daniele Orsato di Schio.

AMMONITI: Dzeko, Veretout, Cristante (R), Castrovilli, Lirola (F).

ESPULSO: 88′ Martinez Quarta (F) per grave fallo di gioco.