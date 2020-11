L’episodio chiave del match valido per la 6ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Roma Fiorentina

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Al 28′ Proteste Roma sugli sviluppi di un corner dalla sinistra battuto da Pellegrini, dopo la spizzata aerea di Mancini c’è un possibile tocco di mano a centro area di Caceres. Orsato fa chiaramente segno che si è trattato di braccio attaccato al corpo, il replay mostra come l’uruguagio abbia toccato con la spalla. Ma in realtà c’è un secondo tocco di braccio, antecedente, di Biraghi. In ogni caso il VAR si è limitato al silent check.

Nel finale di tempo è Castrovilli a rischiare di finire sotto la doccia; già ammonito, il centrocampista della Fiorentina entra in netto ritardo su Mkhitaryan ed Orsato lo ‘grazia’ tanto che Iachini, capita l’antifona, lascia il pugliese negli spogliatoi all’intervallo.

Al 52′ altre proteste Roma per un possibile rigore per un contatto in area tra Caceres e Pellegrini; in presa diretta sembra un rigore solare ma secondo Orsato i due calciatori si sono semplicemente incrociati sulla corsa, come si può sentire dall’audio catturato dal microfono dietro la porta: “Stanno correndo e si prendono dentro”. Il VAR conferma.

I giallorossi lamentano poi anche un rosso diretto non mostrato a Bonaventura, reo di aver colpito con una gomitata al volto Pellegrini al 55′.