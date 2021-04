Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match pareggiato contro l’Atalanta

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match pareggiato contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni.

PRESTAZIONE – «L’Atalanta veniva da un bel periodo, abbiamo rischiato pressando alti, abbiamo rischiato di più e potevano segnare. Abbiamo sbagliato quando perdevamo i palloni e nella marcatura preventiva, penso che non sia facile giocare contro l’Atalanta. La squadra, però, ha dimostrato personalità. Non è mai facile giocare contro questo tipo di squadre. Abbiamo sbagliato nei momenti decisivi, la squadra ha giocato bene ma non abbiamo vinto. Abbiamo affrontato una grandissima squadra».

CRISTANTE – «L’ho messo su Malinovskyi, poi come ho detto abbiamo sbagliato un po’ di cose, penso che Cristante abbia fatto una buonissima partita. La marcatura preventiva devono farla tutti, ci sono stati errori».

DZEKO E MAYORAL – «La squadra non è preparata per giocare con due attaccanti, ci abbiamo provato ma non mi è piaciuto».

MANCHESTER UNITED – «Abbiamo superato l’Ajax che è una squadra fortissima e non abbiamo avuto molto la palla. Non è facile tenere il possesso palla contro l’Atalanta, per me è importante controllare la partita».