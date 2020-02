Roma, Fonseca ammette: «Poco tempo, farò dei cambi»

Roma, Fonseca ammette in vista del Lecce: «Poco tempo per recuperare, possiamo cambiare due, tre o quattro giocatori»

Tra la partita di giovedì contro il Gent e quella di domani contro il Lecce ci sono appena 72 ore di differenza. La Roma, quindi, è nel pieno di un ciclo di fuoco tra campionato ed è prevedibile che Fonseca pensi a far girare gli uomini per preservare la condizione fisica. Lo ammette lui stesso:

«Possiamo cambiare due, tre o quattro giocatori questa partita. Come ho detto, non abbiamo molto tempo per recuperare ed è normale che potremo cambiare qualche giocatore della squadra per essere più freschi nella partita».