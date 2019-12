Roma, Fonseca: «Brutta partita. Pellegrini e Zaniolo…»

Il tecnico della Roma Fonseca è intervenuto al termine della partita di Europa League contro il Wolfsberger

Paulo Fonseca ha analizzato il passaggio del turno della Roma in Europa League: «Abbiamo raggiunto l’obiettivo, ma non abbiamo fatto una buona partita. Pensavamo fosse vinta in partenza e abbiamo commesso troppi errori».

«Dobbiamo saper gestire il ritmo della partita, con l’inserimento di Pellegrini e Zaniolo abbiamo giocato meglio», ha concluso il tecnico giallorosso al termine della sfida contro il Wolfsberger.