C’è l’impegno contro il Cluj domani per la Roma di Paulo Fonseca in Europa League. L’allenatore giallorosso ha parlato a Sky Sport alla vigilia della gara.

Obiettivo vincere – «E’ una partita importante per noi, vogliamo vincere e ottenere i tre punti. Dobbiamo pensare che sia una partita difficile, dobbiamo dare il massimo. Mancano tanti difensori centrali, c’è la possibilità per vedere un cambio di modulo. Calafiori giocherà dall’inizio».

Condizione Dzeko – «Si è allenato in questi giorni ma senza grande intensità. Domani giocherà qualche minuto, poi valuteremo in vista della gara contro il Napoli. Sarà importante valutarlo per vedere come sta a livello fisico».