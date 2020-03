Roma, Fonseca compie 47 anni. La società lo celebra – VIDEO

Roma, Fonseca spegne 47 candeline. Arrivano gli auguri social da parte del club giallorosso tramite un video dei suoi primi mesi

Giornata di festeggiamenti in casa Roma. Paulo Fonseca spegne oggi 47 candeline e il club, tramite Twitter, non ha perso tempo per celebrarlo pubblicando un video riassuntivo dei suoi primi mesi nella Capitale.

Il tecnico passerà il compleanno a Trigoria, luogo in cui ovviamente dirigerà l’allenamento giornaliero dei suoi. Programmi mutati per lui e la squadra: il prossimo appuntamento previsto è, adesso, quello europeo contro il Siviglia.