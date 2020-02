Roma, Fonseca: «Da Dzeko un consiglio, non una critica»

Roma, Fonseca chiarisce il discorso con Dzeko: «Mi ha detto di non parlare con l’arbitro, è il consiglio di un giocatore»

Immediatamente dopo il triplice fischio di Sassuolo-Roma le telecamere delle televisioni hanno inquadrato Edin Dzeko intento a dire qualcosa a Fonseca. Si pensava potesse essere una critica per la pessima gara disputata, ma in conferenza stampa è stato lo stesso tecnico portoghese a chiarire il tutto.

«Io dopo la partita ho detto la verità: Dzeko mi ha detto di non parlare con l’arbitro perché non si può cambiare quello che è successo. E’ un consiglio di un giocatore. Dopo che ho detto questo si solleva la questione di nuovo? Non ho bisogno di mentire, non lo faccio. Se non avessi voluto dire quello che mi ha detto Dzeko, non lo avrei detto», afferma l’allenatore.