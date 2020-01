Roma: Fonseca e la crescita giallorossa nel pressing

La Roma di Fonseca ha pressato bene la Juventus. I bianconeri non riuscivano a consolidare il possesso nella metà campo avversaria

Nonostante la sconfitta della Roma, Fonseca può trarre tante indicazioni positive. I giallorossi hanno tenuto costantemente in mano le redini del gioco: oltre alla pulizia dell’uscita col pallone, la Roma ha pressato bene in avanti, con la Juve che non è riuscita a consolidare il possesso.

Un esempio nella slide sopra. I giallorossi indirizzano il possesso verso il terzino (Alex Sandro), con Florenzi che si alza per seguire il movimento di Cristiano Ronaldo. I bianconeri non avevano sbocchi per risalire centralmente.