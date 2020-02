Roma, Fonseca è sicuro: «Non arrivare in Champions? Non sarebbe un fallimento, questo per noi è un anno zero»

La lotta Champions, per la Roma, non è compromessa ma si è complicata tantissimo. Le ultime settimane da incubo hanno fatto precipitare i giallorossi a 6 lunghezze dall’Atalanta con lo scontro diretto a favore dei bergamaschi. Fonseca, tuttavia, guarda già al futuro. Chiare le sue parole in conferenza stampa:

«Non arrivare quarti non sarebbe un fallimento. Come tutti hanno detto, dall’inizio della stagione, questo è un anno zero. Abbiamo cambiato tutto. Mi ricordo che quando Klopp è arrivato al Liverpool sono arrivati all’ottavo posto nella prima stagione. La Lazio? Da quanti anni Inzaghi è in quella squadra? Gasperini anche. Io sono una persona positiva e non ho mai pensato di non arrivare al quarto posto».