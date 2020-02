Roma, Fonseca in conferenza con Smalling. Ecco il programma di domani

Roma, Fonseca domani alle 13.15 in conferenza stampa. Lo affiancherà Smalling. Prima allenamento di rifinitura alle ore 11

Quella di domani sarà giornata di vigilia in casa Roma. I giallorossi sono attesi dall’impegno di Europa League contro il Gent. Alle ore 11 è previsto l’allenamento di rifinitura presso il centro sportivo di Trigoria, visibile alla stampa per i primi 15 minuti.

Poche ore dopo, alle 13.15, Fonseca parlerà in conferenza stampa per presentare il match. Lo affiancherà Chris Smalling, uno dei profili in rosa con maggiore esperienza in campo europeo.