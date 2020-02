Roma, Fonseca e il paragone per far capire il momento giallorosso: «Se Valentino Rossi fa tre incidenti non risale subito in moto»

La Roma non è ancora guarita, nonostante il successo ottenuto in Europa League contro il Gent. C’è ancora tanta strada da fare e Paulo Fonseca ne è pienamente consapevole. Il tecnico giallorosso ha utilizzato un curioso paragone per spiegare al meglio la condizione mentale dei suoi:

«Per chi sta dentro questo fenomeno non è così facile. Se Valentino Rossi fa tre incidenti non risale subito. Questo è il mio pensiero, la mente è così. Quando non abbiamo quello che dovremmo avere, le cose risultano in un altro modo, anche se lotti per cambiare le cose».