Roma, Fonseca lavora a Trigoria: la seduta odierna dei giallorossi

Roma, allenamento mattutino per i giallorossi nel centro sportivo di Trigoria. Fonseca lavora per preparare la sfida al Siviglia

Weekend libero da partite per la Roma che rimane comunque sull’attenti e continua a lavorare a Trigoria. I giallorossi si sono ritrovati nel centro sportivo in mattinata agli ordini di Paulo Fonseca, iniziando la seduta in sala video.

Successivamente spazio al terreno di gioco in cui si è lavorato sulla fase atletica e sulla fase tattica. I capitolini si riuniranno adesso nella giornata di lunedì: domani, quindi, previsto un giorno di riposo.