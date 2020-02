Roma, Fonseca: «Mancini a centrocampo, su Bruno Peres…» – VIDEO

Roma, Fonseca fa la formazione in vista dell’Atalanta: «Con Mancini grande equilibrio a centrocampo. Bruno Peres ci serve come terzino»

Paulo Fonseca ha dato importanti segnali di formazione all’interno della sua conferenza stampa pre Atalanta. L’allenatore ha dichiarato di avere in mente determinate mosse alla luce delle indisponibilità della Roma, come quella forzate di Diawara. Per questo, per i giallorossi, a centrocampo dovrebbe agire Mancini.

Afferma il tecnico: «Mancini in mediana? Vediamo domani. E’ una possibilità, abbiamo fatto buone partite, con grande equilibrio, con lui a centrocampo. Bruno Peres? Abbiamo bisogno di lui come terzino, impensabile vederlo adesso in posizione più alta».