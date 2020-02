Roma, Fonseca: «Mkhitaryan? Lo metterei anche in porta» – VIDEO

Roma, Fonseca elogia Mkhitaryan: «È uno dei calciatori più intelligenti che conosco, potrebbe giocare anche come portiere»

Piena fiducia in Mkhitaryan. È il diktat di Paulo Fonseca, che in conferenza stampa conferma con le sue parole l’apprezzamento nei confronti del calciatore armeno che, a causa dei troppi infortuni, non è ancora riuscito ad esprimersi al meglio in questi primi mesi con la maglia della Roma.

«E’ un calciatore importante, con una capacità di decisione molto buona. Può giocare come ala entrando dentro, come trequartista, come uno dei due in attacco. È uno dei più intelligenti che conosco, per questo Miki può giocare anche come portiere». Si profila, per lui, un impiego dal primo minuto nella gara contro l’Atalanta.