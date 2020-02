Roma, Fonseca: «No comment su Petrachi, nessuna divisione» – VIDEO

Roma, Fonseca glissa: «Non commento le parole di Petrachi. Non c’è nessun problema e nessuna divisione, penso alla partita»

Settimana turbolenta in casa Roma. Le parole di Gianluca Petrachi hanno fatto piuttosto rumore in tutto l’ambiente capitolino. Paulo Fonseca, tuttavia, rimane concentrato sull’importante partita che la sua squadra disputerà domani sera a Bergamo contro l’Atalanta.

In conferenza stampa il tecnico ha glissato sulle dichiarazioni del d.s., mostrandosi focalizzato sulla gara ma tranquillizza tutti: «Sono concentrato sul campo e sulla partita di domani. Non voglio commentare le parole del mio direttore sportivo. In questo momento non c’è un problema, non ci sono divisioni, lavoriamo per fare domani una buona partita».