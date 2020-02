Roma, Fonseca presenta il Siviglia: «Tra le più forti della competizione»

Roma, Fonseca parla del Siviglia: «Una delle squadre più forti della competizione, hanno esperienza e un grande allenatore»

Paulo Fonseca dice la sua sul Siviglia. L’allenatore della Roma è intervenuto ai microfoni della tv ufficiale giallorossa e ha commentato il recente sorteggio di Europa League. Ecco le parole del portoghese:

«Il Siviglia è una delle squadre più forti della competizione, la conosco bene e ha un grande allenatore. Ha giocatori di esperienza che in questo momento sono quarti in Liga, è una squadra fortissima. E’ molto importante giocare fuori, se facciamo un buon risultato è buono giocare il ritorno in casa. Se facciamo un buon risultato può essere meglio per noi».