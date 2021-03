Roma, Fonseca: «Risultato storico. Vogliamo la finale di Europa League»

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Europa League contro lo Shakhtar: le sue dichiarazioni

PRESTAZIONE – «Era importante entrare bene in partita e non prendere gol nei primi minuti. Penso che abbiamo difeso sempre bene, siamo ripartiti in contropiede e abbiamo creato pericoli. Nella ripresa abbiamo avuto più palla, altre occasioni per segnare, abbiamo fatto una bella partita. La Roma non aveva mai vinto in casa dello Shakhtar e non era mai arrivati ai quarti di finale di Europa League».

ROMA ADATTA AL CALCIO EUROPEO – «Penso che ci siamo adattati anche al calcio italiano, in questo tipo di competizione le squadre devono vincere e quindi c’è più spazio per giocare, questa è la ragione».

IBANEZ – «Adesso sta bene, non si ricordava quasi di niente dopo la botta. Sta bene».

EUROPA LEAGUE – «Non è facile perché ci sono squadre molto forti, sono squadre che giocano bene in campionato. Vogliamo lottare con quelle che sono rimaste, sappiamo che non è facile ma vogliamo lottare sino alla fine».