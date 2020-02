Roma, Fonseca scioglie i dubbi. Ecco la formazione anti Lecce

Roma, Fonseca sceglie i giocatori che affronteranno il Lecce. Tornano dal primo minuto Mancini e Under, c’è Mkhitaryan

Giornata di riflessione per Paulo Fonseca che ha scelto la formazione che affronterà il Lecce. La Roma scenderà in campo con il classico 4-2-3-1 in cui tornano dall’inizio Bruno Peres e Mancini, mentre è confermata l’indicazione del tecnico su Kolarov.

Centrocampo obbligato con Cristante e Veretout, mentre si accomoda in panchina Carles Perez. Al suo posto una nuova occasione per Cengiz Under. Pellegrini sulla trequarti, sulla corsia di sinistra agirà Mkhitaryan. Davanti il solito faro: Edin Dzeko.