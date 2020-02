Roma, Fonseca senza scuse: «Per vincere ci vuole ambizione»

Roma, Paulo Fonseca chiaro in conferenza stampa: «Lavoriamo sulla mentalità. Per vincere bisogna essere ambiziosi»

La brutta sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo ha minato tante certezze nella testa della Roma e di Paulo Fonseca. Ancora una volta, l’imputata principale, è la mentalità mostrata dalla compagine capitolina. Fragilità psicologica sul quale il tecnico portoghese è tornato in conferenza stampa:

«Abbiamo fatto una buona partita contro la Lazio ed una prima parte contro il Sassuolo molto diversa. Tatticamente e tecnicamente abbiamo sbagliato. Per la mentalità ci lavoriamo tutti i giorni: vogliamo far capire che dobbiamo essere ambiziosi se vogliamo vincere. In questa stagione ho sentito molte volte che non ha ambizione, ma è il contrario. In due o tre occasioni non l’abbiamo avuta, ma anche quando abbiamo perso, come col Torino e la Juventus, abbiamo avuto una mentalità ambiziosa».