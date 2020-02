Roma, Fonseca si affida alla coppia che…segna! Dzeko e Miki sugli scudi

Roma, Fonseca si affida alla coppia di senatori più prolifica. Venti reti complessive per il duo Dzeko- Mkhitaryan

Paulo Fonseca si è affidato ai senatori della Roma per venir fuori dal momento di crisi. Non è certo un caso che Edin Dzeko abbia preso per mano la squadra che, nelle ultime settimane, sembrava fosse totalmente smarrita. Il bosniaco è arrivato, con la rete di ieri, a quota 15 stagionali.

Un buon bottino a cui si aggiunge quello di Mkhitaryan. È lui il secondo elemento della rosa, in rapporto tra gol e minuti giocati, a dimostrarsi più prolifico. Per lui 5 marcature in 721 minuti, quindi con un rapporto di una rete ogni 144 giri d’orologio.