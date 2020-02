Roma, Fonseca sorride: Diawara in gruppo. Il rientro è vicino

Roma, buone notizie per Fonseca. Diawara rientra a lavorare in gruppo, vicino il rientro del centrocampista giallorosso

In una tempesta totale, una buona notizia per Paulo Fonseca. L’allenatore della Roma, nell’allenamento odierno, ha avuto la possibilità di riabbracciare in gruppo Amadou Diawara, a circa un mese dal suo infortunio al menisco.

Il guineano verrà valutato adesso giorno per giorno dallo staff medico capitolino in attesa del definitivo via libera per tornare nel terreno di gioco. Nelle condizioni in cui è il centrocampo della Roma, ce n’è estrema necessità.