Roma, Fonseca sorride: Diawara torna tra i convocati

Roma, Fonseca riabbraccia Diawara. Il centrocampista convocato nuovamente un mese dopo la lesione del menisco interno

Era il 6 ottobre quando Amadou Diawara aveva lasciato il campo in lacrime durante Roma-Cagliari. L’ex Napoli aveva rimediato una lesione del menisco interno, risolta solamente ore dopo con l’intervento chirurgico.

Esattamente 30 giorni dopo, il guineano, è tornato tra i convocati di Paulo Fonseca per la gara di Europa League contro il Borussia Mönchengladbach. Il portoghese ha adesso più carte da poter giocare a centrocampo per far rifiatare Veretout e Mancini.