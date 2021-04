Paulo Fonseca sorride in vista della gara contro l’Ajax in Europa League: il tecnico della Roma recupera Jordan Veretout per Amsterdam

La Roma si rituffa in Europa League dopo il pareggio contro il Sassuolo in campionato. I giallorossi voleranno ad Amsterdam per affrontare l’Ajax nei quarti di finale di Europa League.

Come riportato da Sky Sport ottime notizie per Paulo Fonseca: Jordan Veretout si è allenato in gruppo e dovrebbe essere tra i titolari contro la squadra di Ten Hag.