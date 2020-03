Roma, Fonseca: «Stop lungo, non sappiamo quando torneremo»

Roma, parla Fonseca: «Settimana difficile, siamo tutti a casa. Lo stop sarà lungo, non sappiamo quando torneremo»

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del sito ligaportugal.pt. Queste le parole dell’allenatore giallorosso:

«È stata una settimana difficile, siamo tutti a casa. In questo momento, gli italiani hanno capito che solo in questo modo il virus può essere fermato. Si prevede che i numeri aumenteranno, ma se tutti continuiamo a rispettare le regole, senza alcun contatto con altre persone, i numeri finiranno per migliorare. Abbiamo un grande esempio dalla Cina. Lo stop è già lungo e non sappiamo quando torneremo. Con questa situazione è difficile prevedere quando inizieranno gli allenamenti e i campionati. Abbiamo cercato di controllare le attività fisiche dei giocatori, gli abbiamo dato alcune attrezzature, abbiamo cercato di controllare il loro cibo e il loro peso e tutti hanno un programma da fare a casa. La Roma è un club molto ben organizzato sotto tutti i livelli e sta facendo un lavoro fantastico con il monitoraggio della squadra».