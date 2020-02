Roma, Fonseca studia la formazione. Ancora qualche dubbio per il tecnico

Roma, Fonseca studia attentamente la formazione anti Lecce. Ancora qualche dubbio sull’undici iniziale per il tecnico giallorosso

Paulo Fonseca studia la formazione adatta per la sua Roma, attesa dall’insidiosa partita contro il Lecce. Il tecnico portoghese ha già rivelato in conferenza come alcuni profili saranno confermati, vedasi Kolarov e probabilmente Pellegrini, ma allo stesso tempo persistono alcuni dubbi.

Innanzitutto in difesa, è probabile che Fazio venga preferito a Mancini. Santon e Bruno Peres si giocano il posto sulla fascia ma l’italiano appare favorito. Bagarre in attacco: Perez ha il piede caldo, ma anche Kluivert e Mkhitaryan scalpitano.