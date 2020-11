Roma, Fonseca: «Tanti infortuni, sono preoccupato. Ma niente scuse»

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Cluj

ROMA FAVORITA – «Questo tipo di questione non è importante, conta solo il campo. Domani sarà una gara difficile, il Cluj in casa è molto forte. Loro vogliono dimostrare che sono una squadra più forte dell’andata. Sono sicuro che sarà una partita totalmente diversa e sarà molto difficile per noi».

SPINAZZOLA – «Domani giocherà Calafiori. Spinazzola sta giocando sempre molto bene, ma in questo momento è importante anche gestire i giocatori che hanno giocato di più. Domani ci sarà un giovane e abbiamo totale fiducia in lui».

DIFESA – «Ce mancano molti ma non deve essere una scusa. Abbiamo una squadra pronta per affrontare una squadra forte. Non voglio scuse».

MARADONA – «Ho saputo la triste notizia e mi dispiace tanto che il miglior giocatore di calcio sia morto. Mi dispiace tanto e penso che questo sia un giorno triste per tutti gli amanti del calcio».