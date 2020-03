Roma, Fonseca tiene alta la guardia: «Non possiamo soffrire così»

Roma, Paulo Fonseca tiene alta la guardia dei suoi giocatori: «Non possiamo soffrire in questo modo, bisognava chiuderla prima»

Non è accettabile per Paulo Fonseca che la sua Roma abbia rischiato così tanto per strappare i tre punti a Cagliari. Troppe le reti subite a fronte, tuttavia, del poker realizzato contro i sardi.

Il tecnico portoghese pretende sempre la massima attenzione dai suoi e non si esime dal sottolinearlo nel post partita: «Non dobbiamo soffrire così. Abbiamo fatto una buonissima partita, abbiamo avuto tante occasioni per chiuderla prima. Non sarebbe stato giusto se non avessimo vinto. Penso comunque che il Cagliari non abbia avuto troppe occasioni per fare gol».