Roma, Fonseca tuona: «Arbitraggi non uguali per tutti»

Roma, Fonseca non ha gradito l’ultimo arbitraggio e tuona: «Ho visto tante partite e la linea di direzione non è la stessa per tutti»

Paulo Fonseca non ha gradito l’arbitraggio di Pairetto nella gara contro il Sassuolo. Troppi, a giudizio del portoghese, i cartellini gialli sventolati dal fischietto verso i giocatori della Roma. Senza troppi giri di parole, in conferenza stampa, il tecnico ha tuonato:

«Non abbiamo perso perché l’arbitro ha sbagliato, ma perché non abbiamo giocato bene. Non parlo di arbitri, ma è difficile capire il motivo per cui la Roma abbia tanti cartellini gialli. Ho visto tante partite e la linea di arbitraggio non è la stessa per tutte le squadre».