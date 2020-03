Roma, Fonseca: «Uso la quarantena per guardare giocatori interessanti»

Roma, Fonseca: «Nella Capitale mi sento al sicuro. E sto sfruttando la quarantena per guardare giocatori che possono interessarci»

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, è intervenuto ai microfoni del sito Sicnoticias.pt parlando del momento attuale. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore portoghese:

«Mi sento al sicuro qui, il club ci offre le migliori condizioni per degli eventuali problemi, abbiamo tutto a disposizione. Ad esempio, qui a Roma c’è uno dei principali ospedali. Sono uscito ieri solo per andare al supermercato. Siamo sempre in contatto con la squadra, è importante non fermarci completamente in questo momento. Il preparatore atletico Nuno Romano è quello che ha più lavoro in questo momento. In questo momento devo essere sincero sto passando molto più tempo con mio figlio e con mia moglie rispetto a quello che dedico al calcio. Ovviamente sto leggendo, sto guardando anche dei giocatori che ci possono interessare per il futuro».

.