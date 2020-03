Roma, Friedkin a un passo. E il titolo in borsa giallorosso vola

Roma, Friedkin a un passo dal diventare il nuovo proprietario giallorosso. E intanto il titolo in borse dei giallorossi vola

Momenti caldissimi per il passaggio di consegna tra James Pallotta e Dan Friedkin per quanto riguarda la Roma. Manca sostanzialmente solamente l’ufficialità, poiché le firme dovrebbero essere state apposte, come sottolinea Il Tempo, qualche giorno fa a New York.

Non rimane che attendere, sopratutto perché l’americano vorrebbe mantenere un profilo basso dal punto di vista mediatico fino al closing definitivo. Successivamente porrà il figlio Ryan al centro di tutto: il trentenne si trasferirà a Roma e nel primo anno di gestione cercherà di apprendere i segreti del mestiere. Alla luce delle ultime notizie riguardo l’assetto societario il titolo in borsa capitolino vola: +12% circa.