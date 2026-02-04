Roma, i Friedkin sbarcano nella Major League Baseball? Spunta il concreto interesse per acquistare questa squadra. La rivelazione

Roma, i Friedkin si tuffano anche nella Major League Baseball? Concreto interesse per acquistare questa squadra. Tutti i dettagli

La partita si sposta dal prato verde al diamante. Due dei più influenti proprietari del calcio europeo, attivi tra Serie A e Premier League, sono pronti a sfidarsi per l’acquisizione di uno dei gioielli della Major League Baseball (MLB). Secondo quanto riportato dall’autorevole portale Sportico, Dan Friedkin e José E. Feliciano hanno manifestato un concreto interesse per l’acquisto dei San Diego Padres.

I contendenti: imperi sportivi in espansione

Da una parte c’è Dan Friedkin, il magnate texano presidente del Friedkin Group e proprietario dell’AS Roma (dove ha investito oltre un miliardo di euro) e, dalla fine del 2024, anche dell’Everton. Con un patrimonio stimato da Forbes in 10 miliardi di dollari, Friedkin sta consolidando la sua presenza nello sport globale attraverso la sua divisione “Pursuit Sports”, dopo aver tentato anche l’assalto ai Boston Celtics e a una franchigia NHL. Dall’altra parte c’è José E. Feliciano, co-fondatore di Clearlake Capital e figura chiave nella proprietà del Chelsea. Con un patrimonio di circa 3,9 miliardi, Feliciano rappresenta l’altra grande forza finanziaria in gioco in un processo di vendita che vede coinvolto anche Joe Lacob, proprietario dei Golden State Warriors (NBA).

Le cifre e il contesto: un affare da record?

I San Diego Padres rappresentano un asset di primissimo piano. Valutati da Sportico circa 2,31 miliardi di dollari (+14% rispetto all’anno scorso), i Padres vengono da una stagione 2025 straordinaria, con un’affluenza di 3,44 milioni di spettatori (secondi solo ai Dodgers) e ricavi lordi superiori ai 500 milioni. La vendita potrebbe avvicinarsi o superare il record di 2,42 miliardi pagati da Steve Cohen per i New York Mets nel 2020.

Il retroscena: la faida familiare

La decisione di mettere sul mercato la franchigia nasce da una complessa vicenda legale interna alla famiglia del defunto proprietario Peter Seidler, scomparso nel 2023. La vedova, Sheel Kamal Seidler, ha avviato una causa contro i cognati per la gestione del trust, portando inevitabilmente alla liquidazione dell’asset principale: la squadra di baseball. Per Friedkin e Feliciano, l’acquisto dei Padres non sarebbe solo un investimento, ma la conferma di una strategia che vede i “padroni del calcio” diversificare sempre più i loro portafogli nel ricco mercato sportivo statunitense.