Siviglia Roma non si giocherà: adesso è ufficiale. Non c’è l’autorizzazione delle autorità competenti. Si cerca una sistemazione per il match

Era nell’aria, ora è ufficiale. La Roma ha comunicato che non viaggerà in direzione Siviglia per la partita di Europa League. Le autorità competenti non hanno concesso l’autorizzazione alla squadra capitolina.

Il futuro del match rimane adesso un’incognita: rimane da capire quando si potrà nuovamente collocare il match.