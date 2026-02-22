Roma, Gasperini a DAZN dopo la Cremonese: «Ero straconvinto che avremmo fatto bene, non così tanto magari, ma c’è sempre stato spirito. Battere la Juve sarebbe un grande passo in avanti»

Roma, Gasperini a DAZN ha analizzato così la vittoria contro la Cremonese. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso

TUTTI I GIOCATORI SONO MIGLIORATI – «Me l’auguravo, cioè non sai mai, parti con tutti i migliori propositi. Ho cominciato ad aspettarmelo quando ho visto la reazione in questi ragazzi da subito, dai primi mesi, anzi dai primi allenamenti, le prime settimane di allenamenti. Ero straconvinto che avremmo fatto bene, non così tanto magari, però c’è sempre stato uno spirito fin dai primi giorni importante di una squadra che ha voglia di raggiungere obiettivi, con un gruppo molto solido e con tanti giovani che stanno crescendo, questi sì, veramente. Perché nel primo giorno dell’andata abbiamo avuto un gruppo che ha fatto delle prestazioni con grande continuità. E ha dato modo a questi ragazzi, Pisilli, anche oggi Venturino che è entrato molto bene, Ghilardi, Ziolkowski, insomma, non sto a elencarli tutti, però mi sto accorgendo che sta venendo fuori bene questo. E questo insomma, è sicuramente una grande soddisfazione».

HAN PUNTATO TANTO SUL PRIMO PALO – «Cristante aveva fatto gol così anche a Firenze, è sicuramente nel suo repertorio ci sono alcuni gol su calcio piazzato, punizione o angolo che sia, durante la stagione. Non è sempre che lui va su, oggi era così, altre volte ci si alterna. È chiaro che ci mancavano i gol su calcio d’angolo, perché ne tiriamo sempre molti durante le partite. Da diverso tempo non riusciamo a realizzare. Credo che oggi, a parte che li abbiamo calciati bene, ma ci siamo anche mossi molto bene e, insomma, ne abbiamo fatti addirittura due. Va bene, perché vedo che le squadre un po’ per tutte diventano una risorsa sicuramente le palle inattive, noi eravamo un po’ sotto e oggi abbiamo rimediato».

JUVE – «Domenica è una partita molto importante. Se fossimo capaci di vincerla, è chiaro che sarebbe un grande passo in avanti. Però per quella che è stata la mia esperienza anche all’Atalanta, dove sono andato cinque volte nelle ultime sette stagioni in Champions, è sempre avvenuto alla fine, al massimo due giornate dalla fine o all’ultima giornata. Adesso le giornate sono ancora molte, 12 partite sono veramente tantissime. E poi ci sono squadre che arrivano da dietro come Atalanta, Como, che sono pericolosissime, la Juventus, il Napoli, il Milan, nonostante la sconfitta, è sicuramente più avanti. Credo che sarà una battaglia, sarà difficile che si risolva prima di maggio. Però questo momento è molto importante, la vittoria stasera è sicuramente importantissima per farci arrivare alle prossime con un piccolo vantaggio che può essere utile».