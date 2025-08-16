Roma, Gasperini manda un messaggio inequivocabile sul mercato: cosa ha detto! Indizio su Sancho?

Roma, Gasperini manda un messaggio inequivocabile sul mercato, ecco cosa ha detto il tecnico con possibile indizio su Sancho

La Roma di Gian Piero Gasperini conclude il suo precampionato con un pareggio 2-2 contro il Neom, ultimo test prima dell’esordio in Serie A, che avverrà sabato prossimo contro il Bologna. Il risultato offre qualche spunto sul piano tecnico, ma soprattutto diventa un’occasione per il tecnico giallorosso di inviare un messaggio diretto alla società, in vista delle ultime settimane di mercato, come riportato dall’ANSA.

PAROLE – «Questa è una squadra che ha delle qualità. Bisogna cercare di migliorarla ma con la società c’è una situazione di grande chiarezza e condivisione su ciò che bisogna fare». Con queste parole, Gasperini sottolinea la sintonia con la dirigenza, ma allo stesso tempo non nasconde la necessità di rinforzi per completare il progetto.

Gasperini si è poi soffermato sulla situazione di Koné, il centrocampista ivoriano classe 2001, che è al centro di voci di mercato e che rappresenta una pedina fondamentale per il tecnico. «Koné è indubbiamente un giocatore molto forte, sarebbe una perdita cederlo», ha dichiarato, lasciando intendere quanto la sua permanenza sia cruciale per l’equilibrio tattico della squadra.

Non è mancata una riflessione sul Fair Play finanziario, che sta influenzando le strategie di mercato della Roma. «Star fermi a me non piace, è più di 20 giorni che siamo fermi sul mercato. Se possibile bisogna fare ancora qualcosa senza perdere giocatori». Con queste parole, Gasperini ha chiarito che il club non può permettersi di restare inattivo, e che serve ancora un intervento sul mercato senza sacrificare elementi importanti.

Sul fronte delle trattative, l’allenatore ha preferito non rispondere alle domande su Leon Bailey e Jadon Sancho, due nomi che da settimane circolano in relazione alla Roma (il secondo è stato accostato anche alla Juventus). Sebbene l’interesse sia confermato, la situazione resta incerta e dipende anche da eventuali cessioni.

Con l’esordio contro il Bologna in arrivo, Gasperini punta a iniziare la stagione con una squadra competitiva e ben rinforzata. I prossimi 15 giorni saranno quindi cruciali per capire se le richieste dell’allenatore verranno soddisfatte, e se la Roma potrà completare il suo mercato senza cedere i suoi giocatori migliori.