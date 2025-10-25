Roma, Gasperini sicuro: «Il rendimento di quel giocatore è insufficiente. Dybala? Dico che...» - Calcio News 24

Roma, Gasperini affida a Dybala il compito di risollevare l’attacco. Ecco le dichiarazioni

Alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, Gian Piero Gasperini ha affrontato i temi più caldi in casa Roma, a partire dalle difficoltà offensive. Il tecnico ha sottolineato che l’attitudine offensiva è allenabile e fondamentale per migliorare le prestazioni della squadra. Ha evidenziato l’importanza di lavorare sui movimenti, sugli smarcamenti e sull’occupazione degli spazi, soprattutto vicino all’area avversaria, per creare occasioni da gol.

Gasperini ha poi commentato la situazione di Ferguson, attaccante giovane che ha avuto diverse opportunità in campo. «Nonostante abbia partecipato a 9 partite su 10, il rendimento non è stato soddisfacente» ha dichiarato. Il tecnico ha aggiunto: «Ho visto per la prima volta un allenamento positivo da parte di Ferguson, attribuendo le sue difficoltà all’adattamento a un nuovo campionato e a una maggiore esposizione rispetto alla scorsa stagione». Ha ribadito la necessità di pazienza e fiducia nei giovani talenti, invitando a non giudicare esclusivamente dai risultati immediati.

Un altro tema trattato è stato il chiarimento con Paulo Dybala, dopo alcune dichiarazioni che avevano suscitato discussioni. «La parola “moscio” non riflette la realtà della squadra e nessuno ha mai sottovalutato l’avversario» ha spiegato Gasperini. «La forza e la sanità del gruppo sono evidenti, l’atteggiamento non è mai stato sbagliato e le sconfitte non sono mai giustificate da motivi comportamentali».

Infine, Gasperini ha parlato della situazione generale della Roma, definendo il campionato italiano come «tosto» e sottolineando la difficoltà di ottenere continuità di risultati. «La squadra deve concentrarsi sul miglioramento continuo, senza abbattere dopo una sconfitta, e guardare avanti con determinazione» ha aggiunto. Ha anche menzionato la necessità di migliorare l’efficacia offensiva, soprattutto in casa, e ha escluso l’idea di un mercato straordinario a gennaio, concentrandosi sul miglioramento delle caratteristiche dei giocatori attuali.

In conclusione, Gasperini ha ribadito la fiducia nella squadra e l’importanza di lavorare insieme per superare le difficoltà attuali, con l’obiettivo di tornare a vincere e migliorare la posizione in classifica.

