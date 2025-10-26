Roma, Gasperini soddisfatto: «Contento per la vittoria. Dybala? Su di lui penso questa cosa» - Calcio News 24

Roma, Gasperini si esprime così sulla vittoria conquistata al Mapei Stadium contro il Sassuolo

La Roma di Gasperini torna a conquistare la vetta della classifica grazie a una vittoria convincente contro il Sassuolo. Un traguardo che mancava dal 2013 e che testimonia l’impatto immediato del tecnico sulla squadra. Il successo è firmato da Paulo Dybala, protagonista di una prestazione di qualità, mentre l’assetto tattico studiato da Gasperini ha permesso alla squadra di esprimersi con maggiore leggerezza e fluidità offensiva. Particolarmente incisivo è stato il cambio di ruolo di Bryan Cristante, che ha dato un apporto determinante nella fase d’attacco.

Dopo il fischio finale, Gasperini non nasconde la sua soddisfazione: «Sono felice per il primo posto, ma soprattutto per come la squadra ha interpretato la partita. Il Sassuolo è un avversario difficile, ma dopo le due sconfitte precedenti abbiamo reagito nel modo giusto. Questa vittoria è fondamentale per dare continuità alla stagione e offrire ai nostri tifosi prestazioni positive». Il tecnico sottolinea l’importanza di tornare a vincere in casa, dopo alcune uscite sfortunate che avevano lasciato l’amaro in bocca ai sostenitori giallorossi.

Il focus del match, spiega Gasperini, è stato anche sulle scelte tattiche. Cristante, schierato in una posizione più avanzata, ha dimostrato di poter incidere come già fatto in passato: «Pasalic ha segnato tanto in quel ruolo, ma Bryan sta dando un contributo importante anche quest’anno. La sua presenza in attacco ci permette di muoverci meglio e creare più occasioni». Dybala, invece, conferma la sua versatilità: «Paulo può giocare in qualsiasi posizione del reparto offensivo. La sua capacità di adattarsi a più ruoli è fondamentale per la squadra e ci permette di sfruttare al massimo le sue qualità».

Anche i cambi hanno avuto un ruolo decisivo. Dovbyk, entrato nella ripresa, ha dato profondità e qualità al reparto avanzato: «Gli ho chiesto di giocare più largo e ha risposto bene, servendo palloni importanti ai compagni. Il suo apporto fisico e tecnico ci aiuta a gestire meglio le partite, e continuerò a lavorare su tutti i giocatori per migliorare la squadra».

Con questa vittoria, la Roma di Gasperini dimostra di avere la giusta solidità e compattezza per affrontare la stagione con ambizione, offrendo spettacolo e risultati ai tifosi. La squadra ora punta a consolidare il primato, mettendo al centro del progetto la continuità e la crescita dei singoli elementi.

Fonte: DAZN

