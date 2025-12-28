Roma Genoa, Gasperini in conferenza stampa: «Dovbyk out, Hermoso in dubbio. Sul Genoa...»

Roma Genoa, Gasperini in conferenza stampa presenta la delicata sfida contro il ‘Grifone’. Le parole del tecnico giallorosso

Giornata di vigilia in casa Roma. Gasperini in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida contro il Genoa.

ROMA – «Veniamo da una settimana caratterizzata da qualche influenza di troppo. Resta da valutare Hermoso. Ha una forma di pubalgia e dovremo valutarlo. Dovbyk out».

GENOA – «De Rossi ha dato coraggio. Per noi è una sfida difficile e dovremo raschiare il fondo del barile per portare a casa i tre punti. In una situazione simile abbiamo assolutamente necessità di vincere».

MERCATO – «Un periodo che condiziona, ma noi dobbiamo pensare al campo. Da allenatore, come molti miei colleghi, non siamo d’accordo sulla durata. Nelle prossime settimane si parlerà soprattutto di trasferimenti e poco di campo e questo non fa piacere».