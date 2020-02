Roma Gent, Fonseca prepara le mosse. Nuova occasione per Kolarov

Roma Gent, Fonseca studia le mosse per rendere al meglio in Europa League. Kolarov avrà una nuova occasione

Giovedì sera lo stadio Olimpico sarà il teatro dell’andata dei sedicesimi finale di Europa League tra la Roma e il Gent. Fonseca alternerà alcuni giocatori che in campionato contro l’Atalanta non sono scesi in campo.

È il caso di Kolarov, che verrà rispolverato tra i titolari. Così come Cristante, che scontata la squalifica a Bergamo proverà a riprendersi il centrocampo. Discorso simile per Under, ai box sabato sera, che scalpita per tornare a giocare. Ma occhio alla carta Perez.