Roma Gent, i calciatori belgi si avvicinano alla sfida d’andata di Europa League all’Olimpico con una passeggiata a Villa Borghese

Il Gent raccoglie le forze per la sfida di questa sera all’Olimpico contro la Roma. Dopo le conferenze e l’allenamento di rifinitura di ieri, avvicinamento alla gara in discreto relax per il club proveniente dal Belgio.

Come testimoniato dal loro account Twitter, infatti, i giocatori si sono recati a Villa Borghese nel pomeriggio per una passeggiata alle scoperte di una delle maggiori meraviglie della Capitale.