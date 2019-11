Roma, i convocati di Fonseca per Istanbul: due illustri assenti

Roma, Fonseca dirama la lista dei convocati per la trasferta di Istambul. All’appello mancano Florenzi e Pastore, c’è Mkhitaryan

La Roma si prepara a partire alla volta di Istanbul, dove domani affronterà alle ore 19.00 il Basaksehir per il match di Europa League. Fonseca ha diramato la lista dei giocatori convocati, in cui non appaiono Florenzi e Pastore. C’è, invece, Mkhitaryan. L’elenco completo:

Portieri: Pau Lopez, Fuzato, Cardinali.

Difensori: Smalling, Kolarov, Fazio, Mancini, Spinazzola, Santon.

Centrocampisti: Pellegrini, Zaniolo, Veretout, Diawara.

Attaccanti: Perotti, Under, Kluivert, Antonucci, Mkhitaryan, Dzeko, Kalinic.