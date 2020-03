Roma, i lavori in casa proseguono ma l’idea è comune: non si riprenderà

Roma, proseguono gli allenamenti casalinghi dei giocatori. Ma i giallorossi sono d’accordo: difficilmente si tornerà a giocare

I giocatori della Roma continuano a lavorare nelle proprie abitazioni (molti di loro, fortunati, hanno a disposizione un grande giardino per poterlo fare) rispettando i programmi consegnati ultimamente della società. Rimangono, quindi, in attesa di un’eventuale comunicazione sulla ripresa.

Tuttavia l’idea è unanime: non si riprenderà a giocare per questa stagione. Da Pastore a Kolarov passando per Juan Jesus, nelle parole dei giallorossi c’è un forte pessimismo per quanto riguarda quest’annata. Tutti ribadiscono come sia, ovviamente, più importante la salute dell’intero pianeta.