Roma, i precedenti in Belgio sorridono: tutti gli incontri dei giallorossi

Roma, ecco tutti i precedenti in Belgio per la squadra giallorossa. Solamente una sconfitta in terra fiamminga per i capitolini

Non è ovviamente la prima volta che la Roma calca i campi belgi per disputare una partita europea. È già successo in altre sette occasioni, coi precedenti che sono sostanzialmente positivi per la squadra capitolina. Il primo incontro assoluto andò in scena nel 1975-76, annata in cui i giallorossi uscirono sconfitti dalla trasferta a Bruges.

Ad Anderlecht, nel 90-91, arriva invece la prima vittoria in terra fiamminga: ci pensò Voeller con una tripletta. Successivamente tre pareggi in casa dell’Aalst e nuovamente con l’Anderlecht, rispettivamente nel 95-96, 01-02. Successo nel 02-03 col Genk a firma Cassano e nel 05-06, quando venne espugnato per 2-1 il campo del Bruges. Un balzo fino ad arrivare al 2009 quando, nei preliminari di Europa League, proprio il Gent fu demolito sotto i colpi di Totti.