Roma, Ibanez a lavoro con un messaggio: «Restate a casa» – VIDEO

Roma, Ibanez a lavoro nella sua abitazione in attesa della sua occasione. E lancia il messaggio: «Allenatevi e restate in casa»

Non ha ancora trovato spazio in competizioni ufficiali, ma la Roma punta molto su Roger Ibanez per il futuro. Petrachi ha investito una cifra importante per il brasiliano nello scorso mercato, che adesso attende solamente la sua occasione.

Intanto, seguendo i programmi forniti dalla società, non perde tempo e prosegue i suoi allenamenti. Lo testimonia un video pubblicato su Instagram, a cui allega la frase: «Allenatevi e restate in casa».