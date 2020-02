Roma, il Coronavirus non ferma i tifosi: esodo in Belgio

Roma, l’emergenza derivata dal Coronavirus non ferma i tifosi capitolini: previsti 1300 sostenitori in Belgio per la gara col Gent

L’emergenza Coronavirus non ferma i tifosi della Roma. Saranno circa 1300 i sostenitori capitolini che si dirigeranno in Belgio per la gara di domani sera contro il Gent, ritorno dei sedicesimi di Europa League.

Anche dalla terra fiamminga sono arrivate discrete rassicurazioni: «Oggi ci siamo messi in contatto con il club italiano e la parola corona non è stata nemmeno nominata. La stragrande maggioranza dei casi di contagio si trova nel nord del paese, non nell’area di Roma», fa sapere Dirk Piens, responsabile della sicurezza del club belga.