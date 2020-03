Roma, il momento d’oro di Mkhitaryan. Dopo i gol, la paternità!

Roma, prosegue il momento d’oro di Mkhitaryan. L’armeno trascina i giallorossi a suon di prestazioni e festeggia la paternità

Fiocco azzurro in casa Mkhitaryan. Il giocatore della Roma arricchisce anche dal punto di vista personale il momento d’oro che sta vivendo in campo. Trascinatore assoluto delle ultime giornate, ha quest’oggi festeggiato la paternità.

E’ infatti nato Hamlet, figlio dell’armeno e sua moglie Betty. Il bambino è stato chiamato con lo stesso nome del padre dell’attaccante romanista che, da quest’oggi, avrà un’altra motivazione in più per timbrare il cartellino. La società giallorossa ha successivamente utilizzato Twitter per fare le congratulazioni all’ex Arsenal.