Roma, il “riposo” è confermato. La ripresa direttamente in Europa

Roma, il riposo forzato è confermato. Con la Sampdoria in campi il 15: il prossimo appuntamento è quello di giovedì col Siviglia

Tutto confermato, la Roma starà a guardare questo fine settimana. La gara contro la Sampdoria slitterà di una settimana a causa delle nuove disposizioni della Lega e di conseguenza i giallorossi hanno, da oggi, una settimana piena di lavoro.

La ripresa delle competizioni ufficiali è prevista per giovedì prossimo, quando i capitolini saranno di scena in Spagna contro il Siviglia per gli ottavi di Europa League. Fonseca, di conseguenza, ha l’opportunità di preparare al meglio la sfida.